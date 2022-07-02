Петербург побил рекорд 11-летней давности по максимальной температуре воздуха 1 июля

Аномальная жара в Санкт-Петербурге продолжает бить температурные рекорды. Максимальный показатель шкалы термометра 1 июля превысил отметку предыдущего достижения 2011 года, сообщил синоптик Александр Колесов.
Температура воздуха в пятницу достигла 31,9 градусов Цельсия выше нуля. Предыдущий максимальный рекорд был отмечен в 2011 году, когда показатель шкалы термометра достиг +31,5 градуса.
«Только успел уехать из города, а там такое… В общем, максимум был +31,9 градуса. Так что рекорд установили, да еще с запасом. Думал, 31 будет», — написал синоптик в Telegram-канале.
Максимальная температура воздуха 2 июля в Петербурге достигла отметки в +31,8 градуса тепла. Жара привела к продлению желтого уровня погодной опасности в Северной столице до 4 июля. Синоптик Колесов рекомендовал горожанам на выходные выехать из города.