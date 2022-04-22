Петербург отказался от ряда антикоронавирусных ограничений с 25 апреля

Со следующей недели разрешается индивидуальное посещение

музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек. К тому же

возобновляется работа танцполов. С 25 апреля разрешается просмотр культурных,

зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий не на зрительских местах.

Организаторы в этом случае могут продавать билеты без указания мест.