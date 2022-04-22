Петербург отказался от ряда антикоронавирусных ограничений с 25 апреля

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Петербуржцам сообщили об изменениях, связанных с действием
антикоронавирусных ограничений. Город отменяет некоторые из них с 25 апреля.
Со следующей недели разрешается индивидуальное посещение
музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек. К тому же
возобновляется работа танцполов. С 25 апреля разрешается просмотр культурных,
зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий не на зрительских местах.
Организаторы в этом случае могут продавать билеты без указания мест.
Также допускается проведение зрелищно-развлекательных
мероприятий в караоке, барах и ресторанах и на речных трамвайчиках. Возобновляется
организация мероприятий численностью более 300 человек на всех площадках. Действие
остальных ограничений продлено до 15 мая.