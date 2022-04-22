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    Петербург отказался от ряда антикоронавирусных ограничений с 25 апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Петербург отказался от ряда антикоронавирусных ограничений с 25 апреля

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    pixabay.com/PD

    Петербуржцам сообщили об изменениях, связанных с действием
    антикоронавирусных ограничений. Город отменяет некоторые из них с 25 апреля.

    Со следующей недели разрешается индивидуальное посещение
    музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек. К тому же
    возобновляется работа танцполов. С 25 апреля разрешается просмотр культурных,
    зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий не на зрительских местах.
    Организаторы в этом случае могут продавать билеты без указания мест.

    Также допускается проведение зрелищно-развлекательных
    мероприятий в караоке, барах и ресторанах и на речных трамвайчиках. Возобновляется
    организация мероприятий численностью более 300 человек на всех площадках. Действие
    остальных ограничений продлено до 15 мая.

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