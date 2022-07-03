Песочный «пляж» появился на улице Рубинштейна в Петербурге

Один из баров на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге устроил пляжную вечеринку. Организаторы высыпали на тротуар тонну песка.
Окрестности заведения на одни сутки превратились в Сочи, Анапу или Геленджик в самом центре Петербурга. Местные жители пошутили, что это было сделано для тех, кто не может отправиться на курорт.
«У меня устойчивое мнение, что я живу в психушке: на прошлой неделе выхожу из парадной — парусник стоит, теперь — пляж, боюсь представить, что через неделю будет…», — высказал недовольство житель одного из домов на улице Рубинштейна.
Нашлись и те, кто вспомнил коммунальный коллапс, который произошел в Северной столице зимой. Петербуржцы поинтересовались, что думают о «пляже» на Рубинштейна в местном ЖКС.