Песню Веры Брежневой просят проверить на призывы к экстремизму

Вера Брежнева

Новую песню Веры Брежневой “Вишиванка”, записанную на украинском языке, проверят на призывы к экстремизму. Об этом сообщает Life. Певица, которая родом с Украины, но давно жила в России и строила здесь карьеру, долгое время не выпускала новых песен, однако вчера представила дуэтную композицию с певицей Tayanna. Текст песни привлек внимание главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку.

Бородин обратил внимание на то, что в песне идет речь о вышивании рубашки для молодого человека нитками черного и красного цветов: по мнению чиновника, это “наводит на определенные ассоциации с флагом Организации украинских националистов (ОУН — запрещенная экстремистская организация в РФ. — Прим. ред.), который в настоящее время использует ряд полувоенных националистических организаций и партий Украины”.

Речь идет о следующих строках: “Вышивала девушка, вышивала, черную и красную нить укладывала. Ой, та черная ниточка — это страдание, а красная ниточка — это любовь”.

Песня была написана еще в 1960-е, авторами являются украинский поэт Николай Сом и композитор Оскар Сандлер. Вера Брежнева и Tayanna решили записать собственную версию песни, чтобы она “зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней”.

Вера Брежнева с самого начала военной спецоперации РФ на Украине осудила действия российских властей. Весной стало известно, что певица вместе с мужем Константином Меладзе уехала из России в Италию, где помогает украинским беженцам.

Похожий путь избрала и украинская певица Светлана Лобода, которая, по ее собственным словам, была “артисткой номер один в России”: она выступает против спецоперации, помогает своей родине и беженцам. Иначе складывается творческий путь Ани Лорак, певицы украинского происхождения, также ассимилировавшейся в российском шоу-бизнесе. После долгой паузы в творчестве Лорак анонсировала премьеру клипа на композицию “Лабиринт” — это будет первое видео Лорак за последние девять месяцев. В соцсетях певицу раскритиковали комментаторы с Украины: артистку упрекают в том, что она продолжает хранить молчание по поводу спецоперации и петь на русском языке. Ранее, по информации украинских СМИ, активисты добились отмены концертов Лорак в Чехии и Германии. Представители Лорак при этом заявляют, что выступления были перенесены на неопределенный срок в связи с распространением COVID-19.