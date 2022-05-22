Песни «Тату» могут не появиться в новом сериале о группе

Музыкальные композиции «Тату» могут не появиться в новом сериале о группе. С таким заявлением выступил продюсер и автор песен коллектива Сергей Галоян.
Создатели будущего сериала не обращались к продюсеру группы за правами на использование песен. Кроме этого, Галоян ничего не знает о грядущем проекте.
«Все зависит от качества сериала. Если он получится более-менее хорошим, то я дам разрешение, конечно. Но если очередная ерунда, то ни о каком разрешении не может быть и речи», — высказался он в интервью для «Газеты.Ru».
Российская группа «Тату» была создана в 1999 году. В 2003 году коллектив принял участие в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Съемки сериала анонсировали еще в прошлом году, о них сообщила экс-солистка группы Лена Катина. Работу над проектом уже начали в Санкт-Петербурге. Режиссеры представят свое видение отношений между участницами коллектива.