Песни с «аурой геройства»: как прошел грандиозный концерт группы «Земляне» в Петербурге

Юбилейный концерт группы «Земляне», посвященный 45-летию музыкального коллектива, прошел в Санкт-Петербурге 2 июля. Корреспондент «Народных Новостей» побывал на этом грандиозном шоу, пообщался с музыкантами и гостями мероприятия, вырученные деньги с которого направят на помощь детям Донбасса.
Группа «Земляне» дала самый масштабный концерт лета 2022 года, выступив на «Газпром Арене», куда, как отметили организаторы, пришли около 60 тысяч зрителей. Мероприятие в честь 45-летия легендарного коллектива не обмануло ожиданий зрителей. Специально для выступления музыкантов на стадионе возвели сцену-трансформер в форме гигантской птицы — конструкции площадью 2000 квадратных метров, не имеющей аналогов в России. Только один «размах крыльев» составил более 100 метров в длину.
Прямо во время концерта зрителей развлекали артисты фаер-шоу, каскадеры исполнили головокружительные трюки на мотоциклах, а на сцене то и дело появлялись необычные танцевальные коллективы. Естественно, все это сопровождалось «живым звуком» самих «Землян», которые исполнили хиты, полюбившиеся нескольким поколениям россиян. Бросалась в глаза и удивительная физическая форма музыкантов, основавших группу. Игорю Романову и Владимиру Киселеву по 68 лет, однако они выглядят на 10, а то и 20 лет моложе.
Отдельного внимания заслуживает гражданская позиция легендарных музыкантов, которую можно охарактеризовать одним словом — патриоты. «Земляне» активно поддерживали воссоединение России и Крыма в 2014 году, а затем многократно приезжали в Донбасс, чтобы сыграть для ополченцев ЛДНР в период многолетнего внутриукраинского конфликта.
Активная концертная деятельность музыкантов в республиках Донбасса сохранилась и после начала спецоперации. Более того, они не побоялись поехать даже в Херсон, где едва не погибли после того, как средство ПВО сбило ракету прямо над дорогой, по которой они ехали. Об этом рассказали основатели группы на пресс-конференции.
«За последние три месяца мы были в Луганске, Донецке, Херсоне. Выезд в Херсон привнес ауру геройства, которую мы совершенно не предполагали. Когда мы возвращались в Луганск на другое мероприятие над нами была сбита ракета. Это ослепило водителя встречной фуры. Грузовик несся на наш автобус, но наш водитель проявил огромный профессионализм и ушел от столкновения в кювет», — поделился историей Владимир Киселев.
Артист отметил, что многие песни «Землян» буквально предугадали будущее. Он надеется, что эта тенденция сохранится, а все защитники Донбасса, как из самих республик, так и из России, скоро вернутся домой.
«Многие наши песни стали пророческими. Под «Путь домой» наши ребята выходили из Афганистана. Сегодня, мы надеемся, с этой песней выйдут наши ребята после специальной операции. «Прости Земля» и «Взлетная полоса» – очень актуальны из-за экологической составляющей», — рассказал основатель коллектива.
«Земляне» поддерживают республики Донбасса не только своим творчеством, но и материально. Все средства, вырученные от продажи билетов на концерт в Петербурге, пойдут на помощь детской больнице города Горловка, что в Донецкой Народной Республике.
Российские музыканты регулярно поддерживают и тех, кто получил ранения в ходе спецоперации. Буквально два дня назад они приехали в одну из петербургских больниц, где сыграли несколько песен, пообщались с ранеными военнослужащими.
«Вчера у нас был камерный концерт в госпитале перед ранеными. Это было очень трогательно. У меня появились слезы на глазах. Мы спели для них три песни, подарили сувениры — футболки, бейсболки, диски. Мы хотели хоть как-то их поддержать, отвлечь от ранений, больницы. Все военнослужащие были очень довольны, благодарили», — рассказал Киселев.
Далеко не все зрители концерта в честь юбилея «Землян» знали, что помогают детям Донбасса, купив билеты на мероприятие. Однако, узнав о благородной цели любимых музыкантов, выразили слова поддержки.
«Я слышала, что деньги пойдут на помощь Донбассу, я это поддерживаю. Мы сейчас обсуждали — думаю, это правильное решение, шаг, молодцы!» — сказала гостья шоу по имени Светлана, которая пришла послушать «дискотеку 80-х».
Поклонница Ирина призналась, что пришла на концерт, чтобы услышать песни из своей молодости, на которых росла и воспитывалась. Она обрадовалась, что сможет помочь детям Донбасса хоть чем-то.
«Пусть идут, почему бы и нет? Нужно помочь им хоть чем-то!» — сказала женщина.
Ранее стало известно, что «Земляне» пожертвовали восемь миллионов рублей госпиталю в Горловке.