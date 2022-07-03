Песни с «аурой геройства»: как прошел грандиозный концерт группы «Земляне» в Петербурге

Прямо во время концерта зрителей развлекали артисты фаер-шоу, каскадеры исполнили головокружительные трюки на мотоциклах, а на сцене то и дело появлялись необычные танцевальные коллективы. Естественно, все это сопровождалось «живым звуком» самих «Землян», которые исполнили хиты, полюбившиеся нескольким поколениям россиян. Бросалась в глаза и удивительная физическая форма музыкантов, основавших группу. Игорю Романову и Владимиру Киселеву по 68 лет, однако они выглядят на 10, а то и 20 лет моложе.