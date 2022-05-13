Песков жестко ответил на слова премьера Польши об «искоренении Русского мира»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление премьера Польши об «искоренении Русского мира» возмутительным, неприемлемым и оголтелым, сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил Русский мир с раковой опухолью, которая якобы является смертельной угрозой для всей Европы
«Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — цитирует премьер-министра Польши британская газета The Daily Telegraph.
Заявление Моравецкого прокомментировала также вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Она назвала заявление политика преступлением. По мнению Яровой, «градус русофобии зашкалил все барометры».
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