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    Песков жестко ответил на слова премьера Польши об «искоренении Русского мира»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков жестко ответил на слова премьера Польши об «искоренении Русского мира»

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление премьера Польши об «искоренении Русского мира» возмутительным, неприемлемым и оголтелым, сообщает РИА Новости.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил Русский мир с раковой опухолью, которая якобы является смертельной угрозой для всей Европы

    «Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — цитирует премьер-министра Польши британская газета The Daily Telegraph.

    Заявление Моравецкого прокомментировала также вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Она назвала заявление политика преступлением. По мнению Яровой, «градус русофобии зашкалил все барометры».

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