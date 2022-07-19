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Песков: заявления Киева об атаках на Крым свидетельствуют об оправданности СВО на Украине

Песков: заявления Киева об атаках на Крым свидетельствуют об оправданности СВО на Украине
MOD Russia/via Globallookpress.com

Заявления киевских политиков, намеревающихся уничтожить Черноморский флот России и «отвоевать» Крым, свидетельствуют об оправданности специальной военной операции ВС РФ на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что после получения западного оружия ВСУ будут готовы атаковать Черноморский флот РФ и Крым.

Подобные заявления представителей украинских властей зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков назвал «клоунадой» и агонией киевского режима.    

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