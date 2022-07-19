Песков: заявления Киева об атаках на Крым свидетельствуют об оправданности СВО на Украине

Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что после получения западного оружия ВСУ будут готовы атаковать Черноморский флот РФ и Крым.

Заявления киевских политиков, намеревающихся уничтожить Черноморский флот России и «отвоевать» Крым, свидетельствуют об оправданности специальной военной операции ВС РФ на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.