Песков: заявления Киева об атаках на Крым свидетельствуют об оправданности СВО на Украине

Заявления киевских политиков, намеревающихся уничтожить Черноморский флот России и «отвоевать» Крым, свидетельствуют об оправданности специальной военной операции ВС РФ на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что после получения западного оружия ВСУ будут готовы атаковать Черноморский флот РФ и Крым.
Подобные заявления представителей украинских властей зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков назвал «клоунадой» и агонией киевского режима.