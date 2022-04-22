Песков: заявление Госдепа США о контроле ВСУ над Мариуполем не соответствует действительности

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Госдепартамент Соединенных Штатов утверждает, что украинские
силовики якобы продолжают удерживать Мариуполь. Пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков назвал эту информацию недостоверной.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова,
в заявлениях Госдепартамента США нет ни доли правды.
«Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая
вчера была предоставлена по линии министерства обороны и которую докладывал
министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным», – указал Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин приказал отменить штурм
завода «Азовсталь» в Мариуполе, поскольку основные цели ВС РФ были достигнуты,
а украинские националисты оказались заблокированы в промзонах предприятия.
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