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    Песков: заявление Госдепа США о контроле ВСУ над Мариуполем не соответствует действительности

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков: заявление Госдепа США о контроле ВСУ над Мариуполем не соответствует действительности

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Госдепартамент Соединенных Штатов утверждает, что украинские
    силовики якобы продолжают удерживать Мариуполь. Пресс-секретарь президента РФ
    Дмитрий Песков назвал эту информацию недостоверной.

    По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова,
    в заявлениях Госдепартамента США нет ни доли правды.

    «Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая
    вчера была предоставлена по линии министерства обороны и которую докладывал
    министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным», – указал Песков.

    Ранее российский лидер Владимир Путин приказал отменить штурм
    завода «Азовсталь» в Мариуполе, поскольку основные цели ВС РФ были достигнуты,
    а украинские националисты оказались заблокированы в промзонах предприятия.

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