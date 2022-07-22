Песков заявил о понижении Россией уровня контактов с недружественными странами

«Естественно, попадание в список недружественных стран влечет за собой понижение уровня контактов. Вы знаете, что это вопрос правительства, именно правительство принимает такое решение. А связано это очень просто, с недружественными проявлениями этих государств», — рассказал журналистам представитель Кремля.