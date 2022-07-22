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Песков заявил о понижении Россией уровня контактов с недружественными странами

Песков заявил о понижении Россией уровня контактов с недружественными странами
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Страны, вошедшие в список недружественных для России, столкнутся с определенными последствиями. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков заявил о понижении Москвой уровня контактов с недружественными государствами.

«Естественно, попадание в список недружественных стран влечет за собой понижение уровня контактов. Вы знаете, что это вопрос правительства, именно правительство принимает такое решение. А связано это очень просто, с недружественными проявлениями этих государств», — рассказал журналистам представитель Кремля. 

Ранее стало известно, что Россия расширила перечень недружественных стран. В списке оказались Дания, Хорватия, Словакия, Греция и Словения.

Недружественные страны Песков Россия
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