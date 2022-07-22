Песков заявил о понижении Россией уровня контактов с недружественными странами

Страны, вошедшие в список недружественных для России, столкнутся с определенными последствиями. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил о понижении Москвой уровня контактов с недружественными государствами.
«Естественно, попадание в список недружественных стран влечет за собой понижение уровня контактов. Вы знаете, что это вопрос правительства, именно правительство принимает такое решение. А связано это очень просто, с недружественными проявлениями этих государств», — рассказал журналистам представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Россия расширила перечень недружественных стран. В списке оказались Дания, Хорватия, Словакия, Греция и Словения.