Западные страны уже не смогут выйти на прежний уровень доверительных отношений с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ дал интервью телеканалу MSNBC. По его словам, кризис на Украине будет затяжным. Но Москва больше не сможет доверять Западу.
«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», — отметил Песков.
Соединенные Штаты делают конфликт на Украине затяжным из-за регулярных поставок вооружения. Подобная накачка ведет к эскалации, считает Дмитрий Песков.