Песков заявил о нагнетании ситуации на континенте из-за увеличения помощи Украине со стороны НАТО

Увеличение гуманитарной и военной помощи Украине со стороны НАТО способствует лишь нагнетанию ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами он подчеркнул, что со стороны Североатлантического альянса не было слышно никаких призывов к миру. Напротив, западные страны лишь провоцируют напряженность на континенте.
«Нагнетают, потому что мы ни разу не слышали ни по итогам саммита “семерки”, ни по итогам саммита НАТО никаких призывов к миру. Мы не слышали обещаний каким-то образом воздействовать на украинский режим в плане того, чтобы подвинуть их к миру», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что призывы к увеличению военной и гумпомощи Украине «абсолютно соответствует архитектуре НАТО и задачам НАТО».