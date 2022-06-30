Новости0

Песков заявил о нагнетании ситуации на континенте из-за увеличения помощи Украине со стороны НАТО

Песков заявил о нагнетании ситуации на континенте из-за увеличения помощи Украине со стороны НАТО
Kremlin Pool Global Look Press

Увеличение гуманитарной и военной помощи Украине со стороны НАТО способствует лишь нагнетанию ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что со стороны Североатлантического альянса не было слышно никаких призывов к миру. Напротив, западные страны лишь провоцируют напряженность на континенте.

«Нагнетают, потому что мы ни разу не слышали ни по итогам саммита “семерки”, ни по итогам саммита НАТО никаких призывов к миру. Мы не слышали обещаний каким-то образом воздействовать на украинский режим в плане того, чтобы подвинуть их к миру», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что призывы к увеличению военной и гумпомощи Украине «абсолютно соответствует архитектуре НАТО и задачам НАТО».

НАТО Песков Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.