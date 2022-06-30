Песков заявил о нагнетании ситуации на континенте из-за увеличения помощи Украине со стороны НАТО

«Нагнетают, потому что мы ни разу не слышали ни по итогам саммита “семерки”, ни по итогам саммита НАТО никаких призывов к миру. Мы не слышали обещаний каким-то образом воздействовать на украинский режим в плане того, чтобы подвинуть их к миру», — сказал Песков.