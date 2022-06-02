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Песков заявил, что Украина «морозит» переговоры

Песков заявил, что Украина «морозит» переговоры
Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Россия четко озвучила свои требования по Украине, но киевские власти сейчас «морозят» переговоры, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Москва озвучивала свои требования, и они всем уже давно известны. Однако украинская сторона не хочет слышать Россию и «морозит эти переговоры», констатировал Песков.

«Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», — указал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с РИА Новости.

Москва в феврале начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Также Россия ставит перед собой цель защитить мирное население Донбасса.

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