Песков заявил, что Украина «морозит» переговоры

Россия четко озвучила свои требования по Украине, но киевские власти сейчас «морозят» переговоры, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля напомнил, что Москва озвучивала свои требования, и они всем уже давно известны. Однако украинская сторона не хочет слышать Россию и «морозит эти переговоры», констатировал Песков.
«Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», — указал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с РИА Новости.
Москва в феврале начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Также Россия ставит перед собой цель защитить мирное население Донбасса.