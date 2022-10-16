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Песков заявил, что СВО продолжается и будет доведена до конца

Песков высказался об обмене пленными между Россией и Украиной
kremlin.ru | Администрация Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России продолжается и будет доведена до конца. Об этом представитель Кремля сказал в эфире телеканала «Россия-1».

Песков отметил, что страны-члены НАТО не смогут повилять на цели России и исход СВО.

«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания», – сказал Песков.

В Кремле также добавили, что поддержка Североатлантического альянса киевскому режиму существенным образом усложняет задачу.

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