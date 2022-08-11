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Песков заявил, что страны Европы уже активно платят по счетам за попытки «наказать» Россию

Песков заявил, что страны Европы уже активно платят по счетам за попытки «наказать» Россию
politexpert.net

Страны Европы, которые пытаются «наказать» Россию, уже активно платят за это по счетам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который накануне призвал запретить россиянам въезд в страны Запада. По словам Пескова, любые попытки изолировать Россию и ее граждан являются бесперспективным процессом.

«Душок у таких инциатив тоже не очень хороший. Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются наказать Россию, уже активно платят за это по счетам, и их граждане тоже», — подчеркнул он.

Песков также отметил, что рано или поздно эти страны начнут задаваться вопросом, правильно ли поступает Зеленский, если за его действия приходится расплачиваться населению Запада.

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