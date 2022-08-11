Песков заявил, что страны Европы уже активно платят по счетам за попытки «наказать» Россию

Страны Европы, которые пытаются «наказать» Россию, уже активно платят за это по счетам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который накануне призвал запретить россиянам въезд в страны Запада. По словам Пескова, любые попытки изолировать Россию и ее граждан являются бесперспективным процессом.
«Душок у таких инциатив тоже не очень хороший. Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются наказать Россию, уже активно платят за это по счетам, и их граждане тоже», — подчеркнул он.
Песков также отметил, что рано или поздно эти страны начнут задаваться вопросом, правильно ли поступает Зеленский, если за его действия приходится расплачиваться населению Запада.