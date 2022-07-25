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Песков заявил, что резиденция Путина в Сочи не пострадала из-за ливней

Песков заявил, что резиденция Путина в Сочи не пострадала из-за ливней
politexpert.net

Резиденция президента России Владимира Путина Бочаров Ручей, которая находится в Сочи, не пострадала из-за непогоды, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в Сочи прошли грозовые дожди. Из-за непогоды ряд строений оказались подтоплены. Песков отметил, что ливни не затронули летнюю резиденцию российского лидера, передает ТАСС.

«Нет. Все нормально», — подчеркнул Песков.

Бочаров Ручей — резиденция президента России. Она расположена в одноименной лесопарковой долине в микрорайоне Новый Сочи.

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