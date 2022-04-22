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    Песков заявил, что Путин не собирается принимать участие в мероприятиях по случаю годовщины смерти Ельцина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков заявил, что Путин не собирается принимать участие в мероприятиях по случаю годовщины смерти Ельцина

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин не планирует посетить
    кладбище или принимать участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине смерти
    Ельцина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Первый президент РФ Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007
    года. Народная церемония прощания проходила в храме Христа Спасителя и за три
    дня его посетили более 25 тыс. человек.

    Похороны прошли 25 апреля 2007 года и на них присутствовали
    бывшие и действующие на тот момент главы стран. Представитель Кремля отметил,
    что Владимир Путин не будет учувствовать 23 апреля в мероприятиях
    по случаю годовщины смерти Бориса Ельцина.

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