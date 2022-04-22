Песков заявил, что Путин не собирается принимать участие в мероприятиях по случаю годовщины смерти Ельцина

Похороны прошли 25 апреля 2007 года и на них присутствовали

бывшие и действующие на тот момент главы стран. Представитель Кремля отметил,

что Владимир Путин не будет учувствовать 23 апреля в мероприятиях

по случаю годовщины смерти Бориса Ельцина.