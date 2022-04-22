Песков заявил, что Путин не собирается принимать участие в мероприятиях по случаю годовщины смерти Ельцина

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Президент России Владимир Путин не планирует посетить
кладбище или принимать участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине смерти
Ельцина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Первый президент РФ Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007
года. Народная церемония прощания проходила в храме Христа Спасителя и за три
дня его посетили более 25 тыс. человек.
Похороны прошли 25 апреля 2007 года и на них присутствовали
бывшие и действующие на тот момент главы стран. Представитель Кремля отметил,
что Владимир Путин не будет учувствовать 23 апреля в мероприятиях
по случаю годовщины смерти Бориса Ельцина.
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