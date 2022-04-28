Песков заявил, что накачивание Украины тяжелым оружием угрожает безопасности Европы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тенденция по накачиванию Украины оружием, в том числе тяжелым, угрожает безопасности континента, а также провоцирует нестабильность, пишет RT.
Накануне президент Болгарии Румен Радев отверг возможность военных поставок на Украину. Ранее против поставок оружия неоднократно высказывались представители входящей в правящую коалицию Социалистической партии.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.