Песков: заблокированные в «Азовстали» националисты не помешают возвращению мирной жизни в Мариуполь

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что
заблокированные на заводе «Азовсталь» украинские националисты никаким образом
не повлияют на восстановление мирной жизни в Мариуполе.
«Операция продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что сейчас уже есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что на «Азовстали» оставшаяся группа
украинских националистов полностью заблокирована.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.