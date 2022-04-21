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    Песков: заблокированные в «Азовстали» националисты не помешают возвращению мирной жизни в Мариуполь

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков: заблокированные в «Азовстали» националисты не помешают возвращению мирной жизни в Мариуполь

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    Агентство «Москва» / Игорь Иванко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что
    заблокированные на заводе «Азовсталь» украинские националисты никаким образом
    не повлияют на восстановление мирной жизни в Мариуполе.

    «Операция продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что сейчас уже есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни», — сказал Песков.

    Он подчеркнул, что на «Азовстали» оставшаяся группа
    украинских националистов полностью заблокирована.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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