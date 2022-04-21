Песков: заблокированные в «Азовстали» националисты не помешают возвращению мирной жизни в Мариуполь

«Операция продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что сейчас уже есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни», — сказал Песков.