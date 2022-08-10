Песков: взаиморасчеты в нацвалютах цели не преследуют цель обрушить доллар

Россия не ставит перед собой цели обрушить положение доллара в мире, переводя расчеты с другими странами в национальные валюты, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что доллар уже перестал быть надежной резервной единицей.
«Страна-эмитент пошатнула доверие к этой валюте. Многие страны ищут возможность сокращения доли расчет в долларах и увеличения в национальной валюте», — добавил Песков.
Главы России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — во время недавней встречи в Сочи подписали соглашение о переходе на рубли во время расчета за газ. Позднее торговля в нацвалютах между странами будет расширяться.