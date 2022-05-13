Песков высказался об «ультиматумах» Киева по заводу «Азовсталь»

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Один из Telegram-каналов распространил информацию о якобы ультиматумах Киева по «Азовстали». Эти слухи прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Согласно информации из Telegram, Киев поставил Кремлю «ультиматум» по «Азовстали», где заблокированы украинские силовики. Указывалось и о потенциальных угрозах в адрес российских военнослужащих, передает URA.RU.
«Не читайте эти Telegram-каналы», — ответил Песков.
Россия неоднократно напоминала Украине о гуманном отношении к пленным солдатам и об ответственности за нарушение норм международного права. СКР зафиксировал ряд фактов бесчеловечного отношения к военным ВС РФ и возбудил уголовные дела.
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