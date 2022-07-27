Песков: встреча Путина с израильской делегацией по вопросу «Сохнута» не планируется

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с делегацией из Израиля по вопросу об агентстве «Сохнут». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Недавно пресс-служба премьер-министра Израиля Яира Лапида анонсировала визит делегации в Москву. Иностранные представители с коллегами из России намерены обсудить ситуацию с агентством «Сохнут».
По словам Пескова, встреча делегации и Владимира Путине не планируется.
Ранее стало известно, что Минюст попросил ликвидировать российское представительство «Сохнута». По словам Дмитрия Песков, у Москвы появились вопросы по поводу соблюдения законодательства со стороны агентства, передает RT.