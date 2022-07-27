Новости0

Песков: встреча Путина с израильской делегацией по вопросу «Сохнута» не планируется

Песков: встреча Путина с израильской делегацией по вопросу «Сохнута» не планируется
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с делегацией из Израиля по вопросу об агентстве «Сохнут». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Недавно пресс-служба премьер-министра Израиля Яира Лапида анонсировала визит делегации в Москву. Иностранные представители с коллегами из России намерены обсудить ситуацию с агентством «Сохнут».

По словам Пескова, встреча делегации и Владимира Путине не планируется.

Ранее стало известно, что Минюст попросил ликвидировать российское представительство «Сохнута». По словам Дмитрия Песков, у Москвы появились вопросы по поводу соблюдения законодательства со стороны агентства, передает RT.

Израиль Песков Путин Россия сохнут
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.