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Песков: ВС РФ приобретают новый опыт каждый день в ходе спецоперации на Украине

Песков: ВС РФ приобретают новый опыт каждый день в ходе спецоперации на Украине
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская армия ежедневно получает новый опыт в ходе спецоперации на территории Украины, а затем использует полученные знания в дальнейшем. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако он отметил, что все-таки вопросы тактики и стратегии относительно зачистки от украинских военных завода «Азот» в Северодонецке лучше задавать представителям Минобороны России.

«Но, разумеется, каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт. И, конечно, этот опыт используется в ходе продолжения этой операции», — уточнил представитель Кремля.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что в бомбоубежищах химзавода «Азот» могут находиться мирные жители.

азот вс рф Песков северодонецк Украина
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