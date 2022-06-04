Песков: ВС РФ приобретают новый опыт каждый день в ходе спецоперации на Украине

Российская армия ежедневно получает новый опыт в ходе спецоперации на территории Украины, а затем использует полученные знания в дальнейшем. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Однако он отметил, что все-таки вопросы тактики и стратегии относительно зачистки от украинских военных завода «Азот» в Северодонецке лучше задавать представителям Минобороны России.
«Но, разумеется, каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт. И, конечно, этот опыт используется в ходе продолжения этой операции», — уточнил представитель Кремля.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что в бомбоубежищах химзавода «Азот» могут находиться мирные жители.