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Песков: вопрос закрытия российского посольства в Болгарии изучат в МИД

Песков: вопрос закрытия российского посольства в Болгарии изучат в МИД
Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Возможность прекращения работы посольства России в Софии рассмотрят в министерстве иностранных дел страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сделал заявление перед журналистами. Он подчеркнул: вопрос изучат в МИД. Кроме того, в случае необходимости будет подготовлен доклад для президента России Владимира Путина.

Ранее посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова пообещала поставить перед официальной Москвой вопрос о закрытии дипмиссии в Софии. Она не исключила, что после этого шага также прекратит свою работу болгарское посольство в РФ.

болгария МИД Песков
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