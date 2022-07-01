Песков: вопрос закрытия российского посольства в Болгарии изучат в МИД

Возможность прекращения работы посольства России в Софии рассмотрят в министерстве иностранных дел страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сделал заявление перед журналистами. Он подчеркнул: вопрос изучат в МИД. Кроме того, в случае необходимости будет подготовлен доклад для президента России Владимира Путина.
Ранее посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова пообещала поставить перед официальной Москвой вопрос о закрытии дипмиссии в Софии. Она не исключила, что после этого шага также прекратит свою работу болгарское посольство в РФ.