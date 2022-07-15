Песков: вопрос о поставках украинского зерна рассматривается по линии военных

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев и Москва находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна с украинской территории. Кроме того, 13 июля должна состояться встреча военных представителей Турции, России, Украины и делегации ООН для разрешения продовольственного кризиса из-за нехватки зерна.