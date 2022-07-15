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Песков: вопрос о поставках украинского зерна рассматривается по линии военных

Песков: вопрос о поставках украинского зерна рассматривается по линии военных
politexpert.net

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры по разблокированию экспорта зерна из Украины ведутся по линии военных, и информация по этому вопросу будет идти от военных ведомств.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев и Москва находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна с украинской территории. Кроме того, 13 июля должна состояться встреча военных представителей Турции, России, Украины и делегации ООН для разрешения продовольственного кризиса из-за нехватки зерна.

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