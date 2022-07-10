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Песков: в Кремле нет позиции по идее заменить «президента» на «правителя»

Песков: в Кремле нет позиции по идее заменить «президента» на «правителя»
globallookpress.com/ Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Инициатива ЛДПР по замене «президента» на «правителя» является новой идеей. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отреагировал на предложение политиков из ЛДПР.

«Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет», — говорится в комментарии Пескова. 

В Госдуме также прокомментировали инициативу. В нижней палате парламента не сочли ее актуальной. Депутат Анатолий Аксаков заявил о существовании более важных проблем.

Либерал-демократы не в первый раз предлагают исключить слово «президент». Также партия хотела, чтобы соответствующая поправка была внесена в Конституцию. Однако идею не приняли.

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