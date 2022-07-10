Песков: в Кремле нет позиции по идее заменить «президента» на «правителя»

Инициатива ЛДПР по замене «президента» на «правителя» является новой идеей. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отреагировал на предложение политиков из ЛДПР.
«Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет», — говорится в комментарии Пескова.
В Госдуме также прокомментировали инициативу. В нижней палате парламента не сочли ее актуальной. Депутат Анатолий Аксаков заявил о существовании более важных проблем.
Либерал-демократы не в первый раз предлагают исключить слово «президент». Также партия хотела, чтобы соответствующая поправка была внесена в Конституцию. Однако идею не приняли.