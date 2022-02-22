Песков: в Кремле не смотрели выступление президента США по Украине

Песков: в Кремле не смотрели выступление президента США по Украине Новости
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В Кремле не смотрели выступление американского лидера Джо Байдена по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У главы государства Владимира Путина идет рабочее совещание, уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее Байден выступил с рядом заявлений по ситуации вокруг Украины. Президент США, в частности, сообщил, что санкционные пакеты в отношении РФ будут распространены на ее суверенный долг и российские элиты. Кроме того, американский лидер предупредил о возможной переброске размещенных в Европе американских сил в страны Балтии.

 
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