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    Песков: в Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков: в Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет желания и возможности следить за судьбой экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, который находится за границей, пишет РИА Новости.

    «Мы не имеем возможности следить – ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает», — сообщил Песков

    Ранее появилась информация, что Чубайс вместе с женой был замечен в аэропорту Израиля.

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