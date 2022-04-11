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    Песков уверен в отсутствии причин для дефолта России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    kremlin.ru 

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    kremlin.ru 

    Причин объявлять дефолт по государственному долгу
    России нет, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у РФ имеется
    потенциал для исполнения своих обязательств перед иностранными инвесторами. Однако
    неконструктивная позиция западных государств, выступающих в качестве оппонентов, грозит
    осложнением ситуации.

    Россия уже несколько раз выплачивала доход по внешним
    займам, несмотря на заморозку активов, находящихся на территории
    недружественных стран. Когда же банк-агент отказался выполнить
    поручение по очередному обслуживанию обязательств в валюте, российские власти
    осуществили выплаты в рублях.

    В Москве неоднократно отмечали, что
    Запад намеренно создает условия для искусственного дефолта РФ.

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