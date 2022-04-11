Песков уверен в отсутствии причин для дефолта России

Россия уже несколько раз выплачивала доход по внешним

займам, несмотря на заморозку активов, находящихся на территории

недружественных стран. Когда же банк-агент отказался выполнить

поручение по очередному обслуживанию обязательств в валюте, российские власти

осуществили выплаты в рублях.