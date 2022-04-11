Песков уверен в отсутствии причин для дефолта России

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Причин объявлять дефолт по государственному долгу
России нет, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, у РФ имеется
потенциал для исполнения своих обязательств перед иностранными инвесторами. Однако
неконструктивная позиция западных государств, выступающих в качестве оппонентов, грозит
осложнением ситуации.
Россия уже несколько раз выплачивала доход по внешним
займам, несмотря на заморозку активов, находящихся на территории
недружественных стран. Когда же банк-агент отказался выполнить
поручение по очередному обслуживанию обязательств в валюте, российские власти
осуществили выплаты в рублях.
В Москве неоднократно отмечали, что
Запад намеренно создает условия для искусственного дефолта РФ.
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