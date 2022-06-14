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Песков: усиление союзнической помощи ДНР является прерогативой Минобороны РФ

Песков: усиление союзнической помощи ДНР является прерогативой Минобороны РФ
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вопрос об усилении союзнической помощи Донецкой Народной Республике должно рассматривать Министерство обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель российского лидера прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина о дополнительной помощи после обстрела Донецка. При этом он добавил, что в Кремле видят интенсификацию варварских ударов по городу со стороны ВСУ.

«В любом случае это прерогатива министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь заявил, что задачей спецоперации ВС РФ на Украине является обеспечение безопасности и защита гражданского населения Луганской и Донецкой народных республик.

ДНР минобороны рф Песков Россия
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