Песков: усиление союзнической помощи ДНР является прерогативой Минобороны РФ

Вопрос об усилении союзнической помощи Донецкой Народной Республике должно рассматривать Министерство обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом представитель российского лидера прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина о дополнительной помощи после обстрела Донецка. При этом он добавил, что в Кремле видят интенсификацию варварских ударов по городу со стороны ВСУ.
«В любом случае это прерогатива министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции», — сказал Песков.
Также пресс-секретарь заявил, что задачей спецоперации ВС РФ на Украине является обеспечение безопасности и защита гражданского населения Луганской и Донецкой народных республик.