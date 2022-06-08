Песков указал на виновников мирового продовольственного кризиса

Всемирный продовольственный кризис уже начался, однако его катализатором стала не ситуация на Украине, а ошибки ряда руководителей некоторых стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее президент Сенегала Маки Салл обратился к западным лидерам, заявив, что санкции против российских банков, их отключение от системы SWIFT осложняют закупки продовольствия африканскими странами или делают их невозможными.
В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что антироссийские санкции были разработаны «очень аккуратно». Она отказалась признавать вину ЕС в сложившемся продовольственном кризисе.
«Санкции ЕС разработаны аккуратно, чтобы избежать негативных последствий, они не распространяются на продовольствии. Санкции не касаются торговли зерновыми, другим продовольствием России с третьими странами», — попыталась оправдаться фон дер Ляйен.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что наблюдает попытки переложить ответственность за происходящие на продовольственных рынках события на РФ.