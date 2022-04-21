Песков указал на незаинтересованность Киева в переговорах с РФ

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Киев демонстрирует непостоянство в переговорах с
Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил официальный представитель Кремля, киевская
сторона каждый раз на переговорах отходит от ранее сказанных слов и меняет свою
позицию. Все это негативно сказывается на диалоге Украины и РФ, считает Песков.
«Украинская сторона постоянно отходит от своих слов,
постоянно их меняет. Это в плане эффективности переговоров имеет плохие
последствия», — уточнил он.
По словам Пескова, сейчас Москва подготовила проект
документа, передала Киеву и ожидает ответа. Сроки договоренностей зависят от
Украины, заключил он.
Ранее официальный представитель российского МИД
Мария Захарова заявила, что у Москвы нет доверия к украинским переговорщикам.
По ее словам, принцип «доверяй, но проверяй» уже не работает, пишет RT.