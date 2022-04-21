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    Песков указал на незаинтересованность Киева в переговорах с РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков указал на незаинтересованность Киева в переговорах с РФ

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Киев демонстрирует непостоянство в переговорах с
    Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Как отметил официальный представитель Кремля, киевская
    сторона каждый раз на переговорах отходит от ранее сказанных слов и меняет свою
    позицию. Все это негативно сказывается на диалоге Украины и РФ, считает Песков.

    «Украинская сторона постоянно отходит от своих слов,
    постоянно их меняет. Это в плане эффективности переговоров имеет плохие
    последствия», — уточнил он.

    По словам Пескова, сейчас Москва подготовила проект
    документа, передала Киеву и ожидает ответа. Сроки договоренностей зависят от
    Украины, заключил он.

    Ранее официальный представитель российского МИД
    Мария Захарова заявила, что у Москвы нет доверия к украинским переговорщикам.
    По ее словам, принцип «доверяй, но проверяй» уже не работает, пишет RT.

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