Песков: тема индексации социальных выплат важна для Путина

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Для президента России Владимира Путина очень важна тема индексаций.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Таким образом Песков ответил на предложение генсовета Федерации
независимых профсоюзов России (ФНПР) о возможности пересмотреть основные
социальные выплаты ежеквартально. Пресс-секретарь отметил, что данная тема «постоянно
находится на повестке дня».
«Он (Владимир Путин) держит этот вопрос под контролем. Но с какой
периодичностью может осуществляться также индексация — это вопрос серьезной
проработки на уровне кабинета министров», — пояснил Песков журналистам.
Ранее пенсионерам объяснили, как получить дополнительные
выплаты от государства. Об этом сообщает «ФедералПресс».
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