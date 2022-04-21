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    Песков: тема индексации социальных выплат важна для Путина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков: тема индексации социальных выплат важна для Путина

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    globallookpress/Kremlin Pool

    Для президента России Владимира Путина очень важна тема индексаций.
    Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

    Таким образом Песков ответил на предложение генсовета Федерации
    независимых профсоюзов России (ФНПР) о возможности пересмотреть основные
    социальные выплаты ежеквартально. Пресс-секретарь отметил, что данная тема «постоянно
    находится на повестке дня».

    «Он (Владимир Путин) держит этот вопрос под контролем. Но с какой
    периодичностью может осуществляться также индексация — это вопрос серьезной
    проработки на уровне кабинета министров», — пояснил Песков журналистам.

    Ранее пенсионерам объяснили, как получить дополнительные
    выплаты от государства. Об этом сообщает «ФедералПресс».

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