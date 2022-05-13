Песков сообщил о масштабных кибератаках на Россию в последнее время

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Россия подверглась масштабным кибератакам в последние дни, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Представитель Администрации президента России прокомментировал недавние обвинения американского миллиардера Илона Маска в «активизации кибератак» со стороны Москвы против спутниковой сети Starlink. Песков напомнил, что нападки Запада в отношении РФ уже давно стали регулярными.
«Это излюбленное, наверное, сейчас хобби всех в мире — в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию. Здесь уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак», — заявил Песков.
Он также ответил на вопрос журналистов о возможном использовании сети Starlink против российских военных. Представитель Кремля посоветовал спросить об этом у Вооруженных сил РФ.