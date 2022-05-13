Песков сообщил о масштабных кибератаках на Россию в последнее время

«Это излюбленное, наверное, сейчас хобби всех в мире — в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию. Здесь уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак», — заявил Песков.