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Песков сообщил о желании Москвы разрешить ситуацию вокруг Украины с помощью дипломатии

Песков сообщил о желании Москвы разрешить ситуацию вокруг Украины с помощью дипломатии
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не изъявлял желания становиться посредником в случае переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил о желании Москвы разрешить ситуацию вокруг Украины с помощью дипломатии. Россия всегда была готова к этому.

«И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — рассказал Песков прессе.

Ранее Шредер встретился с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву. Экс-канцлер отметил желание Кремля дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины.

дипломатия Песков Россия Украина
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