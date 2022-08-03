Песков сообщил о желании Москвы разрешить ситуацию вокруг Украины с помощью дипломатии

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не изъявлял желания становиться посредником в случае переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ сообщил о желании Москвы разрешить ситуацию вокруг Украины с помощью дипломатии. Россия всегда была готова к этому.
«И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — рассказал Песков прессе.
Ранее Шредер встретился с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву. Экс-канцлер отметил желание Кремля дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины.