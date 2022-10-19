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Песков сообщил о расширении защиты «ядерного зонтика» на новых территориях

Песков: мобилизация связана с тем, что армия России столкнулась с военным потенциалом НАТО на Украине
kremlin.ru | Администрация Президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о расширении защиты «ядерного зонтика» на новых территориях РФ, передает ТАСС.

Во время беседы с журналистами Песков ответил на вопрос, распространяется ли российский «ядерный зонтик» на новые территории РФ.

Представитель Кремля уточнил, что защита Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей осуществляется так же, как и защита всей остальной территории России, ведь теперь дынные регионы «являются неотъемлемой частью страны».

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