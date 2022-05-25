Песков сообщил о планах Путина лично представить коллегии МЧС нового главу ведомства

Президент России Владимир Путин собирается самостоятельно представить коллегии МЧС нового министра — Александра Куренкова, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, мероприятие должно состоятся сегодня, 25 мая. Кандидатура Александра Куренкова уже утверждена на пост главы МЧС.
«Мы ожидаем, что сегодня Путин прибудет в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС и представит членам коллегии МЧС нового министра», — сказал он.
Ранее стало известно, что Песков прокомментировал выбор Куренкова на пост министра МЧС. Представитель Кремля отметил, что Путин лично знаком с чиновником. Глава государства считает, что личные качества Куренкова идеально подходят для выполнения поставленных задач, сообщил телеканал «Царьград».