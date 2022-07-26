Песков: ситуацию с агентством «Сохнут» не стоит проецировать на отношения России и Израиля

Ситуацию вокруг представительства агентства «Сохнут» не следует проецировать на отношения России и Израиля. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Недавно Минюст призвал ликвидировать российское представительство «Сохнута». Оно занимается репатриацией в Израиль.
«К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к «Сохнут», и не нужно политизировать эту ситуацию», – отметил Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва является ответственным поставщиком газа. По его словам, Россия фактически гарантирует энергетическую безопасность Европы.