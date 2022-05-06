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    Песков: широкое празднование Дня Победы в Мариуполе невозможно

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков: широкое празднование Дня Победы в Мариуполе невозможно

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности празднования Дня Победы в Мариуполе.

    В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что сейчас широкое празднование этой знаменательной даты в Мариуполе не представляется возможным.

    «Кремлю неизвестно о направлении в город какой-либо официальной делегации», – добавил Песков.

    Он также рассказал о планах Владимира Путина на 9 Мая. Президент РФ выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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