Песков: широкое празднование Дня Победы в Мариуполе невозможно

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности празднования Дня Победы в Мариуполе.
В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что сейчас широкое празднование этой знаменательной даты в Мариуполе не представляется возможным.
«Кремлю неизвестно о направлении в город какой-либо официальной делегации», – добавил Песков.
Он также рассказал о планах Владимира Путина на 9 Мая. Президент РФ выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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