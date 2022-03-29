Песков счел высказывания Байдена личным оскорблением Путина

«Они (слова американского президента, — Прим.ред.) весьма тревожны. Прежде всего это личное оскорбление, и трудно представить себе место для личного оскорбления в риторике политического лидера, и особенно политического лидера величайшей страны в мире — Соединенных Штатов. Мы очень сожалеем об этом», — отметил Песков.