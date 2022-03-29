Песков счел высказывания Байдена личным оскорблением Путина

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Выпады
президента США Джозефа Байдена в сторону своего российского коллеги Владимира
Путина являются тревожным знаком и личным оскорблением главы государства. Такое
заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире
телекомпании PBS.
Недавно хозяин Белого дома сделал ряд спорных заявлений в адрес Владимира Путина. Песков заметил, что американский президент позволил себе лишнее и повел себя совершенно недипломатичным образом.
«Они (слова американского президента, — Прим.ред.) весьма тревожны. Прежде всего это личное оскорбление, и трудно представить себе место для личного оскорбления в риторике политического лидера, и особенно политического лидера величайшей страны в мире — Соединенных Штатов. Мы очень сожалеем об этом», — отметил Песков.
При этом Байден позволял себе высказываться неоднократно. По мнению Пескова, каждый раз президент только сужает окно возможностей для налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном, передал телеканал «360».
Министерство
обороны РФ неоднократно уверяло, что при выполнении спецоперации на Украине
удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры. Мирному населению
ничего не угрожает, заявляли в МО.