Песков счел высказывания Байдена личным оскорблением Путина

kremlin.ru / Администрация президента России Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

kremlin.ru / Администрация президента России

Выпады
президента США Джозефа Байдена в сторону своего российского коллеги Владимира
Путина являются тревожным знаком и личным оскорблением главы государства. Такое
заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире
телекомпании PBS.

Недавно хозяин Белого дома сделал ряд спорных заявлений в адрес Владимира Путина. Песков заметил, что американский президент позволил себе лишнее и повел себя совершенно недипломатичным образом. 

«Они (слова американского президента, — Прим.ред.) весьма тревожны. Прежде всего это личное оскорбление, и трудно представить себе место для личного оскорбления в риторике политического лидера, и особенно политического лидера величайшей страны в мире — Соединенных Штатов. Мы очень сожалеем об этом», — отметил Песков.

При этом Байден позволял себе высказываться неоднократно. По мнению Пескова, каждый раз президент только сужает окно возможностей для налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном, передал телеканал «360».

Министерство
обороны РФ неоднократно уверяло, что при выполнении спецоперации на Украине
удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры. Мирному населению
ничего не угрожает, заявляли в МО.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »