Песков: Россия ожидает переговоров по вопросу вывоза зерна

Российская сторона рассчитывает на продолжение переговоров по вывозу зерна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва готова внести свой вклад в урегулирование проблемы продовольственного кризиса. При этом Песков подчеркнул, что обострение ситуации не связано с ситуацией вокруг Украины.
«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены… Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки», – сказал Песков.
Напомним, что переговоры по экспорту зерна состоялись в Стамбуле. В ней приняли участие делегации России, Украины, Турции, а также представители ООН.