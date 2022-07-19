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Песков: Россия ожидает переговоров по вопросу вывоза зерна

Песков: Россия ожидает переговоров по вопросу вывоза зерна
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская  сторона рассчитывает на продолжение переговоров по вывозу зерна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва готова внести свой вклад в урегулирование проблемы продовольственного кризиса. При этом Песков подчеркнул, что обострение ситуации не связано с ситуацией вокруг Украины.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены… Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки», – сказал Песков.

Напомним, что переговоры по экспорту зерна состоялись в Стамбуле. В ней приняли участие делегации России, Украины, Турции, а также представители ООН.

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