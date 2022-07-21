Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной

Глава МИД России ранее заявил, что вести переговоры с Украиной в нынешней ситуации нет смысла, сообщает RT. Лавров напомнил о заявлениях западных политиков, призывающих Киев «победить на поле боя». По его мнению, страны Запада удерживают Украину от любых конструктивных шагов и накачивают страну оружием.