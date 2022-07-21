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Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной

Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной

Возможности для диалога между Россией и Украиной остаются. Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Владимир Путин, никогда не говорили «о закрытии двери для переговоров», подчеркнул Песков.

Глава МИД России ранее заявил, что вести переговоры с Украиной в нынешней ситуации нет смысла, сообщает RT. Лавров напомнил о заявлениях западных политиков, призывающих Киев «победить на поле боя». По его мнению, страны Запада удерживают Украину от любых конструктивных шагов и накачивают страну оружием.

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