Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной

Возможности для диалога между Россией и Украиной остаются. Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Владимир Путин, никогда не говорили «о закрытии двери для переговоров», подчеркнул Песков.
Глава МИД России ранее заявил, что вести переговоры с Украиной в нынешней ситуации нет смысла, сообщает RT. Лавров напомнил о заявлениях западных политиков, призывающих Киев «победить на поле боя». По его мнению, страны Запада удерживают Украину от любых конструктивных шагов и накачивают страну оружием.