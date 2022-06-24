Песков: Россия настроена решительно в ситуации вокруг Калининграда

Россия доносит позицию по поводу транзитной блокады Калининграда через МИД РФ и настаивает на своей правоте. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в этой ситуации спешить не нужно. Требуется определенное время перед тем, как будут приняты решения.
Песков отметил, что речь идет уже не о диалоге с партнерами, а о переговорах с оппонентами. Представитель Кремля заявил, что в первую очередь все участники событий должны тщательно проанализировать ситуацию.
Правомерность претензий РФ очевидна, и российские власти намерены добиваться отмены транспортных ограничений со стороны Литвы. По словам Пескова, это возможно даже в случае, если процесс окажется трудным.
«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — заключил официальный представитель Кремля.
Литва 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, провозимые транзитом по железной дороге из России в Калининградскую область. Во вторник стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.