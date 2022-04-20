Песков: РФ много раз объясняла, что должно предшествовать переговорам Путина и Зеленского

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
прокомментировал возможную встречу президента РФ Владимира Путина и украинского
лидера Владимира Зеленского.
Как отметил Песков, Россия уже неоднократно
объясняла, что именно должно предшествовать переговорам лидеров. По его словам, такая встреча должна быть хорошо подготовлена, а также соблюден ряд других условий.
Ранее власти Израиля подтвердили готовность принять
возможную встречу Путина и Зеленского. Как отметил посол Израиля в РФ Александр
Бен-Цви, Иерусалим готов организовать переговоры и стать площадкой наравне со Стамбулом.
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