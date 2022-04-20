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    Песков: РФ много раз объясняла, что должно предшествовать переговорам Путина и Зеленского

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков: РФ много раз объясняла, что должно предшествовать переговорам Путина и Зеленского

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
    прокомментировал возможную встречу президента РФ Владимира Путина и украинского
    лидера Владимира Зеленского.

    Как отметил Песков, Россия уже неоднократно
    объясняла, что именно должно предшествовать переговорам лидеров. По его словам, такая встреча должна быть хорошо подготовлена, а также соблюден ряд других условий.

    Ранее власти Израиля подтвердили готовность принять
    возможную встречу Путина и Зеленского. Как отметил посол Израиля в РФ Александр
    Бен-Цви, Иерусалим готов организовать переговоры и стать площадкой наравне со Стамбулом.

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