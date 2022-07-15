Песков рассказал об ожиданиях России в решении вопроса разблокировки Калининграда

Москва ожидает «подвижек» в вопросе разблокировки Калининградской области со стороны Литвы для продолжения транзита, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает радио «Маяк».
«Нет, пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек. Но пока мы констатировать, что ситуация решена, мы не можем», — отметил представитель Кремля.
Ранее власти Калининградской области рассказали журналистам, что пока не получили от РФ или Евросоюза официальных заявлений о снятии ограничений на транзит ряда товаров.
Добавим, что по мнению ряда экспертов, дальнейшее упрямство Литвы в вопросе российского транзита может дорого обойтись Вильнюсу — его преимущество как транзитного хаба превратится в проклятье.