Новости0

Песков рассказал об ожиданиях России в решении вопроса разблокировки Калининграда

Песков рассказал об ожиданиях России в решении вопроса разблокировки Калининграда
politexpert.net

Москва ожидает «подвижек» в вопросе разблокировки Калининградской области со стороны Литвы для продолжения транзита, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает радио «Маяк».

«Нет, пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек. Но пока мы констатировать, что ситуация решена, мы не можем», — отметил представитель Кремля.

Ранее власти Калининградской области рассказали журналистам, что пока не получили от РФ или Евросоюза официальных заявлений о снятии ограничений на транзит ряда товаров.

Добавим, что по мнению ряда экспертов, дальнейшее упрямство Литвы в вопросе российского транзита может дорого обойтись Вильнюсу — его преимущество как транзитного хаба превратится в проклятье.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.