Песков рассказал о шагах России, чтобы избежать проведения спецоперации

Стоит добавить, что журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента мнением Кремля о подаче Финляндией заявки на вступление в НАТО. По его словам, этот шаг «соседа» никак не способствует укреплению безопасности в Евразии. Ответные действия России будут зависеть от степени продвижения инфраструктуры Альянса вглубь страны.