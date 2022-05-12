Песков рассказал о шагах России, чтобы избежать проведения спецоперации

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Российские власти и лично глава государства Владимир Путин сделали все возможное, чтобы избежать начала специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, спецоперация стала вынужденной мерой, когда иностранные партнеры не захотели разговаривать с Москвой. Также представитель Кремля прокомментировал ход переговорного процесса между РФ и Украиной. Он описал прогресс одной фразой: «похвастаться нечем».
Стоит добавить, что журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента мнением Кремля о подаче Финляндией заявки на вступление в НАТО. По его словам, этот шаг «соседа» никак не способствует укреплению безопасности в Евразии. Ответные действия России будут зависеть от степени продвижения инфраструктуры Альянса вглубь страны.
Москва будет внимательно следить за ситуацией, предпринимая все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности.