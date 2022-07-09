Песков рассказал о «крайнем» варианте ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы

Запрет на экспорт товаров через Прибалтику – одна из возможных «крайних» ответных мер Москвы на блокировку части транзита в Калининградскую область со стороны Литвы, если не помогут другие шаги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, соответствующую идею выдвинули власти Калининградской области. Однако, добавил представитель Кремля, эта мера будет рассматриваться, если другие шаги не изменят ситуацию. Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать российский эксклав.
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов не исключил, что за решением о блокаде Вильнюса стоит Вашингтон. По его мнению, об этом может говорить тот факт, что ограничение транзита в регион — невыгодно для самой Литвы и ее граждан.