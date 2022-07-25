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Песков рассказал о готовности Кремля к штамму COVID-19 «Кентавр»

Песков рассказал о готовности Кремля к штамму COVID-19 «Кентавр»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Все подразделения администрации президента России, в том числе и Кремль, продолжают соблюдать серьезные антикоронавирусные меры безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Роспотребнадзор даст нам инструкции, и мы будем им следовать», — заявил он на вопрос журналистов о том, насколько в Кремле готовы к встрече с новым штаммом «Кентавр».

Он подчеркнул, что снятие ограничений из-за COVID-19 в России не затронуло администрацию президента. Это связано с «особым статусом» резиденции главы государства.

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