Песков рассказал о готовности Кремля к штамму COVID-19 «Кентавр»

Все подразделения администрации президента России, в том числе и Кремль, продолжают соблюдать серьезные антикоронавирусные меры безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Роспотребнадзор даст нам инструкции, и мы будем им следовать», — заявил он на вопрос журналистов о том, насколько в Кремле готовы к встрече с новым штаммом «Кентавр».
Он подчеркнул, что снятие ограничений из-за COVID-19 в России не затронуло администрацию президента. Это связано с «особым статусом» резиденции главы государства.