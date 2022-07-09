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Песков рассказал, кого Россия хочет видеть у власти в Британии

Песков рассказал, кого Россия хочет видеть у власти в Британии
globallookpress/Kremlin Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о возможной отставке премьера Британии Бориса Джонсона, сообщает ТАСС.

«Джонсон очень не любит Россию, мы его тоже», — заявил Песков.

По словам официального представителя Кремля, ситуация с возможной отставкой Джонсона демонстрирует «широкий правительственный кризис» Британии. Он подчеркнул, что Москва хочет видеть у власти в Британии настоящих профессионалов, готовых пойти на диалог.

 Ian Davidson/Keystone Press Agency/Globallookpress
Ian Davidson/Keystone Press Agency/Globallookpress

«РФ хочет, чтобы когда-нибудь к власти в Британии пришли профессионалы, понимающие важность диалога для решения проблем», — подчеркнул Песков.

Напомним, новый скандал вокруг Джонсона разразился на прошлой неделе после пьяного дебоша заместителя координатора парламентской фракции консерваторов Кристофера Пинчера.

Некоторые британские политики утверждали, что премьер знал: Пинчер допускал подобные выходки и раньше, однако все равно решил назначить его на высокий пост. Сам Джонсон признал вину, однако это не спасло правительство от череды отставок

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