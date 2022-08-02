Песков рассказал, что при плотном графике Путину иногда удается искупаться в Сочи

Несмотря на плотный график президента России Владимира Путина, во время поездок в Сочи ему иногда удается искупаться в Черном море. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Известно, что в конце первой рабочей недели августа глава государства отправится с рабочим визитом в Сочи. В пятницу, 5 августа, в город-курорт намерен приехать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Иногда удается [искупаться], иногда нет. Сейчас график напряженный», — заявил Дмитрий Песков.
Темой встречи глав двух государств станут вопросы двусторонних отношений между Россией и Турцией. В их число входят региональные проблемы, переход к национальным валютам для взаимных расчетов, а также обеспечение зернового коридора.